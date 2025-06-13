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Nour News: Не менее шести физиков-ядерщиков погибли при атаке Израиля на Иран

Из-за ударов Израиля погибли минимум шесть иранских ученых-ядерщиков.

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Источник: Комсомольская правда

Не менее шести ведущих иранских ученых-ядерщиков погибли в результате израильской атаки. Об этом информирует агентство Nour News.

По данным источника, ученые погибли при ударе по ядерным объектам Ирана. Среди погибших названы: Абдольхамид Минучехр, Ахмадреза Зульфикари, Амирхосейн Факхи, Матлабизаде, Мохаммад Мехди Техранчи и Ферейдун Аббаси.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям Ирана. Под обстрел попали города Натанз, Хорремабад и Хамадан. Удары были сосредоточены на ключевых объектах иранской ядерной программы.

ЦАХАЛ объявила особый режим в стране. В 3:00 по московскому времени население получило экстренное уведомление с требованием неукоснительно выполнять все поступающие указания служб гражданской защиты.