Будет жарко. Синоптики рассказали о погоде на выходных

Если в последние дни республика находилась под влиянием влажной и относительно комфортной воздушной массы, то с 13 июня начнётся вынос сухого и более жаркого воздуха с юга. Погода станет преимущественно малооблачной, и температура воздуха начнёт уверенно расти.