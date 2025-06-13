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Будет жарко. Синоптики рассказали о погоде на выходных

Vaib.uz (Узбекистан. 12 июня). Похоже, лето наконец-то заявило о себе всерьёз. По данным Узгидромета, в ближайшие выходные жителей Узбекистана ждёт настоящая жара.

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Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 89% 759 мм рт. ст. +24°
Источник: Vaib.Uz

Если в последние дни республика находилась под влиянием влажной и относительно комфортной воздушной массы, то с 13 июня начнётся вынос сухого и более жаркого воздуха с юга. Погода станет преимущественно малооблачной, и температура воздуха начнёт уверенно расти.

Сегодня днём ожидается +33…+35°C, а в выходные дни температура поднимется до +36…+38°C. В северных, южных и пустынных районах воздух прогреется до +40…+42°C.

Ожидается усиление ветра до 13−18 м/с, местами с пыльными вихрями и поземками.

В отдельных горных районах возможны кратковременные дожди и грозы, а также селе-паводковые явления в предгорьях.

Что в Ташкенте?

Столицу также ожидает жаркая и сухая погода. Осадков не прогнозируется, погода будет преимущественно малооблачной. Температура днём составит +35°C в пятницу и до +36…+38°C в субботу и воскресенье.