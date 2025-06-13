Будет жарко. Синоптики рассказали о погоде на выходных

Если в последние дни республика находилась под влиянием влажной и относительно комфортной воздушной массы, то с 13 июня начнётся вынос сухого и более жаркого воздуха с юга. Погода станет преимущественно малооблачной, и температура воздуха начнёт уверенно расти.
Сегодня днём ожидается +33…+35°C, а в выходные дни температура поднимется до +36…+38°C. В северных, южных и пустынных районах воздух прогреется до +40…+42°C.
Ожидается усиление ветра до 13−18 м/с, местами с пыльными вихрями и поземками.
В отдельных горных районах возможны кратковременные дожди и грозы, а также селе-паводковые явления в предгорьях.
Что в Ташкенте?
Столицу также ожидает жаркая и сухая погода. Осадков не прогнозируется, погода будет преимущественно малооблачной. Температура днём составит +35°C в пятницу и до +36…+38°C в субботу и воскресенье.