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Расписание рейсов может измениться из-за закрытия воздушного пространства Ирана

Авиакомпании планируют летать в другие страны Ближнего Востока в обход закрытого воздушного пространства.

Как создавалась новая Россия

Воздушное пространство Израиля и Ирана полностью закрыто для гражданской авиации по решению авиационных властей обоих государств. Об этом заявил представитель Росавиации.

Российские авиакомпании, выполняющие рейсы в эти страны или через их воздушное пространство, уже получили соответствующие уведомления. В настоящее время перевозчики разрабатывают альтернативные маршруты через воздушное пространство других стран Ближнего Востока.

В ведомстве предупредили о возможных корректировках расписания рейсов российских авиакомпаний. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о своих рейсах перед вылетом.

Напомним, в ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям Ирана. Под обстрел попали города Натанз, Хорремабад и Хамадан. Удары были сосредоточены на ключевых объектах иранской ядерной программы.