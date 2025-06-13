Расписание рейсов может измениться из-за закрытия воздушного пространства Ирана

Воздушное пространство Израиля и Ирана полностью закрыто для гражданской авиации по решению авиационных властей обоих государств. Об этом заявил представитель Росавиации.
Российские авиакомпании, выполняющие рейсы в эти страны или через их воздушное пространство, уже получили соответствующие уведомления. В настоящее время перевозчики разрабатывают альтернативные маршруты через воздушное пространство других стран Ближнего Востока.
В ведомстве предупредили о возможных корректировках расписания рейсов российских авиакомпаний. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о своих рейсах перед вылетом.
Напомним, в ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям Ирана. Под обстрел попали города Натанз, Хорремабад и Хамадан. Удары были сосредоточены на ключевых объектах иранской ядерной программы.