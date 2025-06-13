За сутки в Красноярском крае потушено восемь пожаров

Кроме того, в краевом центре на улице 5-я Полярная при пожаре пострадали четыре человека, в том числе 5-летняя девочка. Они успели выйти из дома до приезда пожарных. Ещё один взрослый был спасен силами МЧС России. В результате сгорели домашние вещи в квартире на площади 20 квадратных метров. С огнем боролись 29 человек, было задействовано девять единиц техники. Предварительная причина — также короткое замыкание.