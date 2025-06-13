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За сутки в Красноярском крае потушено восемь пожаров

При пожаре в Красноярске пострадали четыре человека, погибших нет.

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Источник: Комсомольская правда

На улице Круговая в Красноярске сгорел бойлер на площади 2 квадратных метра. При пожаре никто не пострадал. Для тушения привлекались 11 человек и четыре единицы техники. Предварительной причиной пожара специалисты считают короткое замыкание.

Кроме того, в краевом центре на улице 5-я Полярная при пожаре пострадали четыре человека, в том числе 5-летняя девочка. Они успели выйти из дома до приезда пожарных. Ещё один взрослый был спасен силами МЧС России. В результате сгорели домашние вещи в квартире на площади 20 квадратных метров. С огнем боролись 29 человек, было задействовано девять единиц техники. Предварительная причина — также короткое замыкание.

На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения не выезжали, происшествий на акваториях не зарегистрировано.