Роспотребнадзор дал красноярцам рекомендации по снятию клеща

Согласно их информации, время имеет решающее значение: чем быстрее вы избавитесь от присосавшегося клеща, тем меньше шансов, что его опасные возбудители проникнут в организм. Если добраться до медицинского учреждения нет возможности, важно действовать самостоятельно, но с осторожностью.