Роспотребнадзор дал красноярцам рекомендации по снятию клеща

Клеща нельзя пытаться вырвать из кожи, прижигать или поливать маслом.
Специалисты Красноярского Роспотребнадзора поделились рекомендациями по безопасному удалению клещей, которые могут представлять опасность для здоровья.
Согласно их информации, время имеет решающее значение: чем быстрее вы избавитесь от присосавшегося клеща, тем меньше шансов, что его опасные возбудители проникнут в организм. Если добраться до медицинского учреждения нет возможности, важно действовать самостоятельно, но с осторожностью.
Есть несколько действий, которых следует избегать: не пытайтесь вырвать клеща, не обрабатывайте его маслом или жирным кремом и не прижигайте.
Вот несколько методов, которые помогут вам безопасно удалить клеща:
1. Пинцет: захватите клеща как можно ближе к его хоботку и аккуратно извлеките, совершая круговые движения.
2. Нитка: завяжите нитку между клещом и кожей, ближе к хоботку, и также осторожно извлеките, совершая круговые движения.
3. Клещедёр: используйте это устройство в соответствии с инструкцией.
Важно помнить: все манипуляции следует проводить в перчатках! После удаления обязательно обработайте место укуса антисептиком и отправьте клеща на анализ для выявления возможных инфекционных заболеваний, советуют эксперты Роспотребнадзора.
Напомним, ранее сообщалось, что в Красноярском крае зарегистрировано более 10 тысяч случаев укусов клещей.