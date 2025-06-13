МНС Беларуси сказала, как продавцы-нарушители скрываются в интернете

Например, налоговая установила, что житель Лидского района больше года нелегально торговал одеждой и обувью через соцсети. Фигуранту удалось скрыть от налогообложения почти 1,4 миллиона белорусских рублей. Его привлекли к административной ответственности, в том числе с конфискацией 1% суммы дохода — 14 тысяч белорусских рублей.