МНС Беларуси сказала, как продавцы-нарушители скрываются в интернете

В Министерстве по налогам и сборам сказали, как налоговые органы находят продавцов-нарушителей в интернете, пишет БелТА.
Так, по словам замглавы МНС Владимира Муквича, продавцов, предлагающих товары и услуги с нарушением законодательства, налоговые инспекторы находят во время мониторинга специальных сайтов и социальных сетей.
При этом в налоговой обратили внимание на то, что современные цифровые инструменты позволяют недобросовестным плательщикам значительное время скрывать свою предпринимательскую деятельность. Именно поэтому налоговые органы работают в данном направлении, проводя анализ объявлений в соцсетях и изучая рекламу.
— В этом году уже выявлено 166 нарушений законодательства. Как правило, это физические лица, — прокомментировал чиновник.
Например, налоговая установила, что житель Лидского района больше года нелегально торговал одеждой и обувью через соцсети. Фигуранту удалось скрыть от налогообложения почти 1,4 миллиона белорусских рублей. Его привлекли к административной ответственности, в том числе с конфискацией 1% суммы дохода — 14 тысяч белорусских рублей.
Еще в Беларуси налоговая при проверке такси нашла 100 миллионов рублей неуплаченных налогов: «Направляли уведомления несколько раз».
Тем временем Нацбанк заметно увеличил курс евро и курс доллара на 13 июня перед выходными.