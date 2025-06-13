Единственный выживший: Что спасло пассажира Air India в кресле 11А

По информации, полученной от телеканала India Today, британец самостоятельно выбрался из-под обломков самолёта. Его оперативно доставили в больницу. Судя по кадрам, которые были опубликованы в интернете, его жизни ничего не угрожает, и он самостоятельно добрался до медиков.