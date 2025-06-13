Единственный выживший: Что спасло пассажира Air India в кресле 11А

Мужчина, выживший при крушении самолета на западе Индии, сидел не в хвостовой части лайнера. Об этом сообщает Hindustan Times.
40-летний гражданин Великобритании Вишваш Кумар Рамеш, который выжил в недавней катастрофе, занимал место под номером 11А, расположенное ближе к носовой части самолёта.
По информации, полученной от телеканала India Today, британец самостоятельно выбрался из-под обломков самолёта. Его оперативно доставили в больницу. Судя по кадрам, которые были опубликованы в интернете, его жизни ничего не угрожает, и он самостоятельно добрался до медиков.
Напомним, пассажирский самолет Air India, направлявшийся в Великобританию, потерпел крушение недалеко от аэропорта Ахмедабада. На борту находилось 310 человек и удалось спастись лишь одному.
Ранее KP.RU публиковал фото и видео авиакатастрофы в Индии 12 июня 2025 года.