Внезапная магнитная буря началась на Земле и будет продолжаться несколько дней

В лаборатории пояснили, что причины возникновения бури пока не ясны. Они добавили, что в последние часы приборы зафиксировали значительное увеличение плотности плазмы и силы магнитного поля в солнечном ветре, окружающем Землю. По их словам, скорость плазмы — ключевой показатель приближения выбросов корональной массы или потоков вещества из корональных дыр — остаётся неизменной. Более того, как они отметили, в геомагнитном прогнозе это событие отсутствовало.