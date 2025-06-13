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Астрофизики предположили, что магнитная буря, начавшаяся накануне, усилится

Магнитная буря, которая началась около 23.

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Магнитная буря, которая началась около 23.00 12 июня, и с тех пор продолжается, может достигнуть уровней G3 или выше, заявили специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.

Сила геомагнитного шторма колеблется между G1 (слабая магнитная буря) и G2 (средняя магнитная буря). Уровни G3, G4 и G5 предполагают сильную, очень сильную и экстремально сильную магнитную бурю, соответственно.

В период геомагнитных штормов рекомендуется воздержаться от сильных физических и умственных нагрузок, а также постараться соблюдать диету, поскольку бури в первую очередь влияют на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. В частности, рекомендуется воздерживаться от жареного, мучного и прочей тяжелой пищи.