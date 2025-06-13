Историк рассказал, как ЦРУ в один миг лишилось всех агентов в СССР

Ровно 40 лет исполняется 13 июня 2025 года с момента серьёзного провала в истории американской разведки. В этот день, в 1985 году, сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс раскрыл КГБ имена всех известных ему агентов, работавших на США в Советском Союзе. В результате ЦРУ потеряло всю свою агентурную сеть на территории СССР. Данное событие историки называют «Перл-Харбором американской разведки».