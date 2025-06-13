Ректор РАНХиГС анонсировал третий поток программы «Время героев»

Образовательная программа была разработана Высшей школой государственного управления Президентской академии (РАНХиГС). Она состоит из четырех тематических блоков («Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление», «Современные технологии управления»), которые будут чередоваться с практической работой и стажировками у наставников. Образовательная программа и для первого, и для второго потоков рассчитана на два года.