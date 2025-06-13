Ректор РАНХиГС анонсировал третий поток программы «Время героев»

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Третий поток кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции «Время героев» будет, однако сроки начала отбора пока не определены, сообщил РИА Новости руководитель программы, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.
О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием «Время героев» президент России Владимир Путин объявил в прошлом году в послании Федеральному собранию. Уже в конце мая 2024 года 83 участника первого потока приступили к обучению на базе мастерской управления «Сенеж». Набор второго потока программы начался в ноябре прошлого года, 85 прошедших отбор участников начали обучение в июне 2025 года.
«Будет», — сказал Комиссаров, отвечая на вопрос, будет ли набираться третий поток программы «Время героев».
«Президент об этом говорил, что планируется. Просто пока не определены сроки. Но уверен, что программа будет продолжаться», — добавил он.
На просьбу уточнить, начнется ли отбор на очередной поток в конце года, как и в предыдущий раз, руководитель программы отметил, что время пока не определено.
Цель программы «Время героев» — подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.
Образовательная программа была разработана Высшей школой государственного управления Президентской академии (РАНХиГС). Она состоит из четырех тематических блоков («Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление», «Современные технологии управления»), которые будут чередоваться с практической работой и стажировками у наставников. Образовательная программа и для первого, и для второго потоков рассчитана на два года.