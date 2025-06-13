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Магнитная буря среднего уровня началась на Земле

Магнитная буря, достигшая на текущий момент уровня G2.3, началась на Земле. Она продолжается уже на протяжении 10 часов. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

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Магнитная буря, достигшая на текущий момент уровня G2.3, началась на Земле. Она продолжается уже на протяжении 10 часов. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

— Причины бури на данный момент не очевидны. Средства измерения показывали в последние часы заметный рост плотности плазмы и индукции магнитного поля в окружающем Землю солнечном ветре, — написали в Telegram-канале лаборатории.

Там также добавили, что планета преждевременно входит в отрезок, который составит два-три дня, сложной геомагнитной обстановки с сильными колебаниями геомагнитных индексов.

Ранее доктор физико-математических наук Алексей Юрасов заявил, что даже если пик активности Солнца уже пройден, отдельные вспышки могут быть крайне интенсивными. При этом вспышки могут влиять не только на технику, но и на самочувствие людей.

Физик Роман Кучеров в свою очередь сообщил, что в текущем году Землю может накрыть до 50 магнитных бурь. Он добавил, что магнитные бури случались на протяжении всего существования планеты Земля. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.