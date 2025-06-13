От праздника пивовара до дня донора: что отмечают 14 июня в России и мире

Преподобный Дионисий Глушицкий — один из почитаемых русских святых, живших в XIV — начале XV века. Родился он в Вологде, с ранних лет почувствовал призвание к монашеской жизни и подвигу молитвы. Преподобный Дионисий основал несколько монастырей, среди которых наиболее известен Глушицкий Покровский монастырь в Вологодской области. Он отличался строгой аскетической жизнью, смирением и подвижничеством, был духовным наставником для многих монахов и мирян. Святой Дионисий Глушицкий прославился своей мудростью, духовными наставлениями и чудесами, которые происходили по его молитвам. В день его памяти верующие приходят в храмы, молятся о духовной помощи и укреплении в вере.