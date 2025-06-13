В Беларуси выпускные вечера для 11 классов пройдут 13 июня

В Беларуси в пятницу, 13 июня, по всей стране будут проходить выпускные вечера для учащихся 11 классов.
Церемонии вручения аттестатов об общем среднем образовании, в том числе с вручением золотых и серебряных медалей будут проходить на базе школ. В отдельных случаях мероприятия выпускных вечеров могут проходить в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи, учреждениях культуры.
Решения о времени начала выпускного вечера, его продолжительности и месте проведения заблаговременно принимались руководством учреждений образования с участием родительских комитетов.
В учебном году 2024−2025 в Беларуси выпускниками 11-х классов стали свыше 56 тысяч юношей и девушек.
Ранее Минобразования рассказало, как пройдут выпускные вечера в Беларуси.
А еще мы писали, что в Беларуси продажа алкоголя будет ограничена 13 июня 2025.
И также Минприроды хочет заменить традицию запуска шаров выпускниками в Беларуси.
Тем временем Минобразования назвало четыре важных изменения в школах Беларуси с 1 сентября 2025.
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