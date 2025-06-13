В Беларуси выпускные вечера для 11 классов пройдут 13 июня

Церемонии вручения аттестатов об общем среднем образовании, в том числе с вручением золотых и серебряных медалей будут проходить на базе школ. В отдельных случаях мероприятия выпускных вечеров могут проходить в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи, учреждениях культуры.