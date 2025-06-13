Игрок белгородского «Салюта» Гагуа может присоединиться к «Акрону»

«Молодые и звонкие» заинтересовались 18-летним нападающим команды из Второй лиги Б.
Давид Гагуа выступает за белгородский «Салют» с апреля прошлого года. Соглашение с клубом рассчитано до конца 2025 года. Также был в системах «Спартака», «Родины» и «Локомотива».
В 13 матчах Второй лиги и Кубка забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Форвард может отправиться на просмотр в Тольятти. «Акрон» видит в нем огромный потенциал, пишет «РБ Спорт».
А недавно волжане попрощались сразу с тремя полузащитниками. У двоих закончились аренды. С еще одним расстались по обоюдному согласию.
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