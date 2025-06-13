В Уфе в необычной локации открылась юрта для проведения никахов

Напомним, территория у исторической Водонапорной башни начала облагораживаться в 2024 году. Здание, возведенное в начале прошлого века в рамках строительства уфимского водопровода, много лет не использовалось по назначению. Теперь это современное общественное пространство является точкой притяжения туристов.