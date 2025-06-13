В Уфе в необычной локации открылась юрта для проведения никахов

Никах-центр под названием «Махаббат» разместился в одной из юрт на территории Водонапорной башни, построенной на самой высокой точке на берегу реки Белой.
Накануне, в День города и День России здесь провели первую свадьбу по всем канонам ислама, сообщил мэр города Ратмир Мавлиев. Обрад провел имам-хатыб Первой соборной мечети Уфы Ахмад хазрат Ахмеров.
Напомним, территория у исторической Водонапорной башни начала облагораживаться в 2024 году. Здание, возведенное в начале прошлого века в рамках строительства уфимского водопровода, много лет не использовалось по назначению. Теперь это современное общественное пространство является точкой притяжения туристов.
В скором времени здесь будет обустроена смотровая площадка с видом на железнодорожный мост и поймы рек Белой и Дёмы. Башня внесена как объект культурного наследия регионального значения в реестр объектов культурного наследия России.