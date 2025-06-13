В Омской области фиксируют рост заболеваний из-за плохого воздуха

По данным за 2024 год, в регионе третий год подряд снижаются показатели как рождаемости, так и смертности, однако общее количество жителей продолжает уменьшаться.
Одной из ключевых проблем, на которую обращают внимание специалисты, остаются болезни органов дыхания. Почти половина всех новых диагнозов в 2024 году (46,8%) связана именно с этой группой заболеваний. Эксперты связывают ситуацию с качеством воздуха на территории области.
Несмотря на незначительное улучшение показателей в городах — доля проб воздуха с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) снизилась с 1,4% до 1,3%. В сельской местности наблюдается обратная тенденция. Здесь доля загрязнённых проб выросла до 1,2%.
Особенно насторожило специалистов резкое увеличение количества проб с концентрацией вредных веществ, превышающих ПДК в пять и более раз. Если в 2023 году таких случаев было 0,1%, то в 2024 — уже 10,7%.
По результатам анализа, в регионе прогнозируется рост числа заболевших болезнями органов дыхания и злокачественными новообразованиями. По словам экспертов, воздействие загрязнённого воздуха сказывается не только на лёгких, но и на иммунной системе, системе кроветворения и общем состоянии здоровья населения.