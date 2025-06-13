На территории Водонапорной башни в Уфе открылся Никах-центр

Это событие стало настоящим подарком для всех мусульман, которые хотят традиционный праздник. Вчера в Никах-центре состоялась первая церемония бракосочетания. Теперь уфимцы и гости столицы могут с легкостью организовать свои свадебные торжества в этом красивом и атмосферном месте.