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На территории Водонапорной башни в Уфе открылся Никах-центр

В Уфе открылся Никах-центр «Махаббат».

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В Уфе открылся уникальный Никах-центр «Махаббат», расположенный на территории Водонапорной башни в одной из юрт. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев.

Это событие стало настоящим подарком для всех мусульман, которые хотят традиционный праздник. Вчера в Никах-центре состоялась первая церемония бракосочетания. Теперь уфимцы и гости столицы могут с легкостью организовать свои свадебные торжества в этом красивом и атмосферном месте.

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