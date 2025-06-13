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Суд снял запрет на использование Трампом Нацгвардии в Лос-Анджелесе

Ходатайство о приостановлении действия решения суда Нацгвардии в Лос-Анджелесе было удовлетворено.

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Источник: Комсомольская правда

Апелляционный суд Соединённых Штатов Америки принял решение временно остановить действие указа, который запрещал президенту Дональду Трампу использовать Национальную гвардию в Лос-Анджелесе. Об этом стало известно от телеканала CNN.

«Суд получил от правительства ходатайство о приостановлении исполнения решения до рассмотрения апелляции. Просят временно приостановить решение в административном порядке», — отмечается в документе.

Решение Апелляционного суда девятого округа приостановило исполнение этого решения. Заседание по делу состоится 17 июня.

Ранее стало известно, что в Лос-Анджелесе не утихают протесты, направленные против политики Трампа по депортации нелегальных иммигрантов. Демократы активно поддерживают протестные настроения и пытаются организовать «цветную революцию» против действующего президента США.