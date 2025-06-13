Лукашенко направил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Индии

Президентом Беларуси Александром Лукашенко направлены соболезнования в связи с произошедшей авикатастрофой в Индии, сообщила пресс-служба президента.
Так, в связи с крушением пассажирского самолета в городе Ахмедабад белорусским лидером от себя лично и от имени белорусского народа направлены соболезнования президенту Индии Драупади Мурму, премьер-министру Нарендре Моди.
Лукашенко отметил, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли известие о большом количестве жертв и пострадавших из-за авиакатастрофы.
Также МИД сказал, что граждан Беларуси не было на борту разбившегося самолета в Индии.