IRNA: Тегеран запросил экстренное заседание Совбеза ООН из-за ударов Израиля

Иран официально обратился в Совет Безопасности ООН с требованием срочно рассмотреть вопрос израильских авиаударов по иранской территории. Как сообщает государственное агентство IRNA, соответствующее письмо уже направлено в международную организацию.
В документе Тегеран требует от Совбеза ООН осудить действия Израиля и принять меры в связи с произошедшими атаками. Иранская сторона настаивает на немедленном созыве экстренного заседания для обсуждения ситуации.
«Иран направил срочное письмо в Совбез ООН с требованием осудить атаку Израиля, а также запросил экстренное заседание», — говорится в публикации.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям Ирана. Под обстрел попали города Натанз, Хорремабад и Хамадан. Удары были сосредоточены на ключевых объектах иранской ядерной программы.
В ответ верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран не намерен оставлять данную ситуацию. Поэтому Иерусалиму, по его словам, следует ждать «сурового наказания». Какого именно — не уточнил.