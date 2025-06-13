Никто не летит в Тель-Авив: Воздушное сообщение между Молдовой и Израилем приостановлено

13 июня рейсы из Кишинева в Тель-Авив и обратно отмечены.
Это решение принято из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке и введения чрезвычайного положения в Израиле.
Отменены утренний рейс 5F 509 из Кишинева и прибывающий рейс 5F 510 из Тель-Авива. Авиаперевозчики пока не сообщают о возобновлении полётов.
Если вы планировали вылет, обязательно проверьте информацию у своей авиакомпании.
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