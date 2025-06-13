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Никто не летит в Тель-Авив: Воздушное сообщение между Молдовой и Израилем приостановлено

Это решение принято из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

13 июня рейсы из Кишинева в Тель-Авив и обратно отмечены.

Это решение принято из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке и введения чрезвычайного положения в Израиле.

Отменены утренний рейс 5F 509 из Кишинева и прибывающий рейс 5F 510 из Тель-Авива. Авиаперевозчики пока не сообщают о возобновлении полётов.

Если вы планировали вылет, обязательно проверьте информацию у своей авиакомпании.

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