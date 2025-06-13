Самолеты Air Astana и FlyArystan будут облетать воздушное пространство Ирана и Ирака

То же самое касается и FlyArystan.
Группа Air Astana информирует клиентов об изменениях в маршруте некоторых регулярных и чартерных рейсов Air Astana и FlyArystan в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Ирака. Рейсы в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Доху, Манаму и Медину будут выполняться в облет воздушного пространства Ирана и Ирака.
Air Astana внимательно отслеживает ситуацию и будет информировать о последующих изменениях, отметил перевозчик.
Компания просит пассажиров проверять статус рейсов, так как возможны изменения во времени вылетов и прилетов в аэропорты назначения.
Объявил об изменении расписания и российский «Аэрофлот».
В связи с закрытием воздушного пространства Ирана и в целях обеспечения безопасности полетов Аэрофлот вынуждено корректирует расписание ряда рейсов. Отменены рейсы между Москвой и Тегераном.
Тем временем, на фоне атаки Израиля на Иран, в Египте привели аэропорты в состояние повышенной готовности. На случай приема рейсов, которые могут изменить маршрут, сообщило египетское министерство гражданской авиации.