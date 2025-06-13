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Самолеты Air Astana и FlyArystan будут облетать воздушное пространство Ирана и Ирака

АСТАНА, 13 июн — Sputnik. Авиакомпания Air Astana сообщила о том, что будет облетать воздушное пространство Ирана и Ирака.

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Источник: Официальный телеграм-канал Air Astana

То же самое касается и FlyArystan.

Группа Air Astana информирует клиентов об изменениях в маршруте некоторых регулярных и чартерных рейсов Air Astana и FlyArystan в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Ирака. Рейсы в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Доху, Манаму и Медину будут выполняться в облет воздушного пространства Ирана и Ирака.

предупредили в компании

Air Astana внимательно отслеживает ситуацию и будет информировать о последующих изменениях, отметил перевозчик.

Компания просит пассажиров проверять статус рейсов, так как возможны изменения во времени вылетов и прилетов в аэропорты назначения.

Объявил об изменении расписания и российский «Аэрофлот».

В связи с закрытием воздушного пространства Ирана и в целях обеспечения безопасности полетов Аэрофлот вынуждено корректирует расписание ряда рейсов. Отменены рейсы между Москвой и Тегераном.

сообщили в компании

Тем временем, на фоне атаки Израиля на Иран, в Египте привели аэропорты в состояние повышенной готовности. На случай приема рейсов, которые могут изменить маршрут, сообщило египетское министерство гражданской авиации.