Самолеты Air Astana и FlyArystan будут облетать воздушное пространство Ирана и Ирака

Группа Air Astana информирует клиентов об изменениях в маршруте некоторых регулярных и чартерных рейсов Air Astana и FlyArystan в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Ирака. Рейсы в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Доху, Манаму и Медину будут выполняться в облет воздушного пространства Ирана и Ирака.