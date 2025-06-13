Концепцию развития омского парка «Зеленый остров» представили в Москве

В рамках Международного туристического форума «Путешествуй!» в Москве обсудили создание современных парков для семейного отдыха. Опытом поделилась директор омской территории «Зеленый остров» Дарья Толмачева. Особое внимание уделяется развитию событийной программы при поддержке Правительства Омской области в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».
В 2023 году парк реализовал концепцию «Больше, чем парк», проведя масштабную реновацию территории. В результате появились новые локации: «Малая сцена» и «Городская мастерская», ставшие центрами притяжения для творческой молодёжи, а также обновлённый семейный парк развлечений «Вокруг света».
В 2025 году каждые выходные здесь будет проходить фестиваль «Лето “Вокруг света”. Новое поколение». В текущем году запланировано 32 фестивальных дня с участием 9 звезд российской эстрады.
Эксперты отметили, что сотрудничество частного бизнеса и властей позволит создать комфортную зону для отдыха не только омичей, но и гостей со всей России. Отдельно прорабатывается вопрос создания особой зоны для гостей парка с питомцами.
Ранее мы писали, что в Омске на Левом берегу появится спа-комплекс с уникальным водным каналом.