На Земле началась не спрогнозированная ранее магнитная буря

По сделанному выводу ученых, Земля в данный момент взаимодействует с плотным веществом на краю корональной дыры. При этом прогнозировать продолжительность и возможную силу текущей бури они не стали, поскольку речь идет о переходных пограничных процессах, плохо поддающихся математической оценке. «Пока можно лишь констатировать, что планета преждевременно входит в 2−3 дневный отрезок сложной геомагнитной обстановки с сильными колебаниями геомагнитных индексов. При прошлом прохождении данной дыры перед Землей, в мае 2025 года, пиковые значения зарегистрированных тогда магнитных бурь находились в диапазоне G2-G3», — говорится в сообщении.