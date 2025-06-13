На Земле началась не спрогнозированная ранее магнитная буря

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Не спрогнозированная ранее магнитная буря началась на Земле, достигла среднего уровня и может выйти на более сильный. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«На Земле, начиная с 23 часов по Москве, зарегистрирована, и по состоянию на 4 утра не прекращается, магнитная буря, достигшая на текущий момент уровня G2.3. Балл события G2.3 находится выше среднего уровня и превышает порог, начиная с которого становится заметно влияние на энергетические системы и на распространение радиоволн», — говорится в сообщении.
Как отмечается, причины бури не очевидны. Средства измерения показывали заметный рост плотности плазмы, а также индукции магнитного поля в окружающем Землю солнечном ветре, пояснили в ИКИ РАН. «В то же время скорость плазмы (главный индикатор прихода к Земле выбросов массы или потока вещества из корональной дыры) не повышена. В геомагнитном прогнозе событие также отсутствовало», — добавили в лаборатории.
По сделанному выводу ученых, Земля в данный момент взаимодействует с плотным веществом на краю корональной дыры. При этом прогнозировать продолжительность и возможную силу текущей бури они не стали, поскольку речь идет о переходных пограничных процессах, плохо поддающихся математической оценке. «Пока можно лишь констатировать, что планета преждевременно входит в 2−3 дневный отрезок сложной геомагнитной обстановки с сильными колебаниями геомагнитных индексов. При прошлом прохождении данной дыры перед Землей, в мае 2025 года, пиковые значения зарегистрированных тогда магнитных бурь находились в диапазоне G2-G3», — говорится в сообщении.