В Ростове некоторые горожане пожаловались на плохую работу интернета

В Ростове некоторые люди пожаловались в соцсетях на неработающий или плохо работающий мобильный интернет.
При этом некоторые заметили, что интернет на сим-карте одного оператора работает исправно, а другого — с перебоями или полностью отсутствует. С работой проводного они таких проблем не наблюдают.
Из-за этого некоторые горожане столкнулись с проблемами. В частности — с вызовом такси.
Схожая ситуация происходила в Ростове 11 июня. Тогда людям от операторов приходили уведомления, что из-за соображений безопасности может отсутствовать интернет.
Подпишись на нас в Telegram!