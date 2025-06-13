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В Ростове некоторые горожане пожаловались на плохую работу интернета

Некоторые ростовчане столкнулись с проблемами из-за неработающего мобильного интернета.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростове некоторые люди пожаловались в соцсетях на неработающий или плохо работающий мобильный интернет.

При этом некоторые заметили, что интернет на сим-карте одного оператора работает исправно, а другого — с перебоями или полностью отсутствует. С работой проводного они таких проблем не наблюдают.

Из-за этого некоторые горожане столкнулись с проблемами. В частности — с вызовом такси.

Схожая ситуация происходила в Ростове 11 июня. Тогда людям от операторов приходили уведомления, что из-за соображений безопасности может отсутствовать интернет.

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