Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День медицинского работника 2025: красивые картинки и открытки с поздравлениями

Отправьте своим знакомым-медикам красочные открытки с поздравлениями в честь профессионального праздника, который в этом году отмечается 15 июня. Поздравьте своих родственников и друзей с Днем медицинского работника.

Как создавалась новая Россия

Поздравьте красочной открыткой своих знакомых-медиков — друзей, коллег и родственников — с профессиональным праздником, который в этом году отмечается 15 июня.

В нашей стране ежегодно, каждое третье воскресенье июня, принято отмечать День медицинского работника. На этот раз праздник выпал на 15-е число.

День медицинского работника отмечается еще со времен Советского Союза. Этой традиции уже почти 45 лет. Профессиональный праздник медиков учредил соответствующим указом Президиум Верховного совета СССР 1 октября 1980-го года.

Традиции перешла по наследству не только России. Каждое третье воскресенье июня профессиональный праздник отмечают как в Беларуси, так и в Казахстане.

Специально для вас мы подобрали красивые картинки и праздничные открытки ко Дню медицинского работника. Понравившееся поздравление вы можете скачать бесплатно и отправить своим знакомым медикам с помощью WhatsApp, Telegram, во Вконтакте, Одноклассниках и других социальных сетях и мессенджерах.

Праздничные открытки ко Дню Мединского работника с поздравлениями:

Как правило, поздравлять работников сферы здравоохранения принято не только в День медицинского работника, но и в преддверии этой даты. Самарская область — не исключение. 9 июня губернатор Вячеслав Федорищев в концертном зале академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича вручил награды самым лучшим медикам региона.

Кроме того, медработников в нашем регионе поддерживают и финансово. С апреля 2025 года медики Самарской области стали получать дополнительные выплаты. Из регионального бюджета врачам добавили к зарплате 20 тысяч рублей, фельдшерам и медсестрам — по 10, санитарам — 7, а водителям — 5.

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.