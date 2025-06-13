День медицинского работника 2025: красивые картинки и открытки с поздравлениями

Поздравьте красочной открыткой своих знакомых-медиков — друзей, коллег и родственников — с профессиональным праздником, который в этом году отмечается 15 июня.
В нашей стране ежегодно, каждое третье воскресенье июня, принято отмечать День медицинского работника. На этот раз праздник выпал на 15-е число.
День медицинского работника отмечается еще со времен Советского Союза. Этой традиции уже почти 45 лет. Профессиональный праздник медиков учредил соответствующим указом Президиум Верховного совета СССР 1 октября 1980-го года.
Традиции перешла по наследству не только России. Каждое третье воскресенье июня профессиональный праздник отмечают как в Беларуси, так и в Казахстане.
Специально для вас мы подобрали красивые картинки и праздничные открытки ко Дню медицинского работника. Понравившееся поздравление вы можете скачать бесплатно и отправить своим знакомым медикам с помощью WhatsApp, Telegram, во Вконтакте, Одноклассниках и других социальных сетях и мессенджерах.
Праздничные открытки ко Дню Мединского работника с поздравлениями:
Как правило, поздравлять работников сферы здравоохранения принято не только в День медицинского работника, но и в преддверии этой даты. Самарская область — не исключение. 9 июня губернатор Вячеслав Федорищев в концертном зале академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича вручил награды самым лучшим медикам региона.
Кроме того, медработников в нашем регионе поддерживают и финансово. С апреля 2025 года медики Самарской области стали получать дополнительные выплаты. Из регионального бюджета врачам добавили к зарплате 20 тысяч рублей, фельдшерам и медсестрам — по 10, санитарам — 7, а водителям — 5.
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