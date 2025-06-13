День медицинского работника 2025: красивые картинки и открытки с поздравлениями

Как правило, поздравлять работников сферы здравоохранения принято не только в День медицинского работника, но и в преддверии этой даты. Самарская область — не исключение. 9 июня губернатор Вячеслав Федорищев в концертном зале академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича вручил награды самым лучшим медикам региона.