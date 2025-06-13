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Волейбольная «Нова» подписала контракт с центральным блокирующим Сафоновым

35-летний мастер спорта проведет следующий сезон в составе волжан.

Как создавалась новая Россия

35-летний мастер спорта проведет следующий сезон в составе волжан.

Центральный блокирующий Алексей Сафонов выступал за «Югру-Самотлор», «Газпром-Югру», петербургский «Зенит», «Факел» и «Динамо-ЛО». Последний клуб перед «Новой» — «Оренбуржье».

«В прошлом сезоне показал хорошую игру. По итогам “регулярки” стал седьмым в списке лучших блокирующих. На его счету 53 блока. Плюс 110 набранных очков при реализации 56%», — сообщили представители команды из Самарской области.

А недавно состав «Новы» пополнил 22-летний диагональный Николай Зубов.

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