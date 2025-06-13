Третьяковскую галерею в Калининграде посетили более 5 тысяч человек

Количество пришедших оказалось выше, чем прогнозировалось.
Как сообщает пресс-служба музея, для посетителей работали две постоянные экспозиции — Зал истории музея и выставка «Пять веков русского искусства». Также на территории работает Детский зал.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Калининград доставили известную картину Казимира Малевича «Черный квадрат». Шедевр привезли для филиала Третьяковской галереи. Картина будет одним из экспонатов выставочного проекта «Пять веков русского искусства».