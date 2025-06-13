В Таганрогском заливе спасли двоих выбившихся из сил сапбордистов

Инспекторы Таганрогского отделения ГИМС МЧС России оперативно пришли на помощь двум сапбордистам, оказавшимся в опасности из-за резкого ухудшения погоды. Об этом сообщили в донском главке чрезвычайного ведомства.
Супружеская пара решила провести выходные активно и отправилась на прогулку по Таганрогскому заливу на сапбордах. Однако погода внезапно изменилась, и на расстоянии около километра от берега они выбились из сил, не сумев самостоятельно вернуться.
К счастью, в этот момент в акватории находились инспекторы ГИМС, проводившие плановое патрулирование. Они заметили обессиливших спортсменов, оперативно подняли их на борт и доставили на берег.
Аналогичный случай произошел 10 июня. Тогда двух сапбордисток ветер унес от берега Цимлянского водохранилища на два километра. Им на помощь прибыли спасатели.
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