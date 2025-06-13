В Волгоградской области на свет появились Лада и Грант

Как сообщили в комитете юстиции, в прошлом месяце в Волгоградской области родились Абель, Полад, Айян, Елизар, Максимиллиан. Список редких имен для новорожденных также пополнили Грант, Демид, Семен, Бюзанд, Исон, Дамиан, Оскар, Ратибор, Клим, Кристиан.