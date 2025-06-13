В Волгоградской области на свет появились Лада и Грант

В мае 2025 года родители чаще всего давали сыновьям именами Александр, Дмитрий, Михаил, Артём, Марк, Роман, Матвей, Максим, Кирилл. Популярными оказалась Иван, Богдан, Тимофей, Лев, Егор, Владимир, Арсений.
Среди девочек распространенными именами стали Ева, Василиса, София, Виктория, Варвара. Часто детей называли Ангелинами, Валериями, Аннами, Полинами, Мариями, Александрами.
Как сообщили в комитете юстиции, в прошлом месяце в Волгоградской области родились Абель, Полад, Айян, Елизар, Максимиллиан. Список редких имен для новорожденных также пополнили Грант, Демид, Семен, Бюзанд, Исон, Дамиан, Оскар, Ратибор, Клим, Кристиан.
Не такими популярными оказались следующие имена для девочек: Дорина, Матрона, Иванка, Арсения, Алексия, Элен, Эрика, Лукерья. В мае из роддома родители также забрали Ладу, Глафиру, Монику, Агату, Клариссу, Иклиму, Хрусталину, Василину, Анел.