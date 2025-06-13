В самарскую поликлинику № 2 доставили 5 аппаратов для мониторинга сердца

«Это безопасный и эффективный метод диагностики. Помогает выявить различные заболевания сердца и сосудов. Например, ишемическую или гипертонию, атеросклероз и другие. Кроме того, такой подход может быть использован для оценки эффективности лечения и реабилитации пациентов», — уточнила заведующая функциональным отделением поликлиники № 2 Лилия Кузнецова.