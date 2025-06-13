В самарскую поликлинику № 2 доставили 5 аппаратов для мониторинга сердца

В медучреждение завезли холтеры — небольшие изделия, которые регистрируют ритм важного органа за 1−2 дня. Подробностями поделились представители областного Минздрава.
Устройство необходимо для поиска нерегулярных сокращений. Применяют, если обычная электрокардиограмма не предоставляет нужный объем информации, объяснили в министерстве.
«Это безопасный и эффективный метод диагностики. Помогает выявить различные заболевания сердца и сосудов. Например, ишемическую или гипертонию, атеросклероз и другие. Кроме того, такой подход может быть использован для оценки эффективности лечения и реабилитации пациентов», — уточнила заведующая функциональным отделением поликлиники № 2 Лилия Кузнецова.
Ранее в медучреждения губернии передали 106 «неотложек». Причем 87 машин доставили еще в марте нынешнего года.
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