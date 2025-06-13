Ученые предупредили о внезапной магнитной буре на Земле — что ждать белорусам

Отмечается, что в геомагнитном прогнозе событие также отсутствовало. А еще в последние часы перед бурей средства измерения демонстрировали заметный рост плотности плазмы и индукции магнитного поля в солнечном ветре вокруг Земли. Однако скорость плазмы, которая является главным индикатором прихода к Земле выбросов массы или потока вещества из корональной дыры не была повышена.