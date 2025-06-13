Ученые предупредили о внезапной магнитной буре на Земле — что ждать белорусам

Ученые вынесли предупреждение о неспрогнозированной магнитной буре, которая обрушилась на Землю 13 июня. Оповещение опубликовали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Белорусам и другим жителям планеты ученые сообщили, что начиная с 23.00 часов по минскому времени на Земли происходит магнитная буря средней силы c возможностью выхода на сильные уровни.
— По состоянию на 04.00 утра магнитная буря достигла уровня G2.3 и не прекращается, — говорится в оповещении.
Начавшаяся неспрогнозированная магнитная буря в итоге 13 июня достигла уровня выше среднего, превышая порог, начиная с которого становится ощутимым ее влияние на энергетические системы и на распространение радиоволн.
— Причины бури на данный момент неочевидны, — отметили в лаборатории.
Отмечается, что в геомагнитном прогнозе событие также отсутствовало. А еще в последние часы перед бурей средства измерения демонстрировали заметный рост плотности плазмы и индукции магнитного поля в солнечном ветре вокруг Земли. Однако скорость плазмы, которая является главным индикатором прихода к Земле выбросов массы или потока вещества из корональной дыры не была повышена.
При этом еще ранее на ночь с 13 на 14 июня прогнозировалось начало воздействия на Землю крупной корональной дыры, которая хорошо видима в южном полушарии Солнца.
— Предположительно в данный момент Земля взаимодействует с плотным веществом на краю корональной дыры, — заключили специалисты.
Ученые не исключили, что наблюдаемые явления космической погоды приведут к тому, что скорость солнечного ветра может начать расти раньше графика — уже 13 июня в течение дня. Таким образом Земля преждевременно входит в двух- трехдневный отрезок сложной геомагнитной обстановки с сильными колебаниями геомагнитных индексов.
— При прошлом прохождении данной дыры перед Землей, в мае 2025 года, пиковые значения магнитных бурь находились в диапазоне G2-G3, — констатировали в лаборатории.
Также синоптики сказали, когда в Беларуси потеплеет в июне 2025: «Начинается период приятной погоды».
А еще ранее синоптики сказали, какая погода будет летом 2025 года в Беларуси: «В июне тепло, в июле сухо и жарко, в августе — берем лейки».