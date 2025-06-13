«Врачи поняли, что пациентка что-то не договаривает». В Хойниках женщина приготовила себе коктейль с вином, попала в реанимацию и умерла

В больнице пациентка пожаловалась на сильные боли в животе, сухость во рту и одышку. Заподозрив острую хирургическую патологию органов брюшной полости, в больнице медики выполнили ей ряд обследований. В итоге были обнаружены характерные для воздействия химических веществ эрозивно-язвенные поражения стенок пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Врачи пришли к выводу, что пациентка что-то не договаривает.