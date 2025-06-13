«Врачи поняли, что пациентка что-то не договаривает». В Хойниках женщина приготовила себе коктейль с вином, попала в реанимацию и умерла

В Хойниках скончалась женщина, выпившая опасный «домашний» коктейль с вином. Подробности рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.
Трагедия произошла в районном центре еще в марте 2025-го. Горожанка вызвала скорую, почувствовав себя плохо, но не сразу призналась врачам о причинах недомогания.
В больнице пациентка пожаловалась на сильные боли в животе, сухость во рту и одышку. Заподозрив острую хирургическую патологию органов брюшной полости, в больнице медики выполнили ей ряд обследований. В итоге были обнаружены характерные для воздействия химических веществ эрозивно-язвенные поражения стенок пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Врачи пришли к выводу, что пациентка что-то не договаривает.
И только тогда белоруска призналась, что делала себе своеобразный коктейль из вина с уксусной кислотой и щелочью. Употребление такого коктейля из вина привело к острому повреждению органов.
Увы, спасти женщину врачи не смогли. Через несколько дней после госпитализации она скончалась в реанимации от развития полиорганной недостаточности.
Судебная медэкспертиза установила, что химический ожог органов пищеварения, приведший к гибели женщины, она получила, перорально употребив едкое вещество незадолго до поступления в больницу.
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