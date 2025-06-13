Десятки сёл в Молдове на грани исчезновения: Почему люди бегут в города и уезжают за границу — программа «европейское село» властей провалилась

Сёла в Молдове разорены и не обладают значительным демографическим потенциалом — именно это становится причиной внутренней миграции. Жители сельской местности переезжают в города, однако процесс нельзя назвать массовым, и в целом демографическая ситуация в стране не ухудшается, поскольку происходит перераспределение населения. Основной недостаток этой тенденции — риск исчезновения малонаселённых и слаборазвитых сёл. Об этом в комментарии для агентства IPN заявил доктор демографических наук Валериу Саинсус.