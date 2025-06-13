Десятки сёл в Молдове на грани исчезновения: Почему люди бегут в города и уезжают за границу — программа «европейское село» властей провалилась

Сёла в Молдове разорены и не обладают значительным демографическим потенциалом — именно это становится причиной внутренней миграции. Жители сельской местности переезжают в города, однако процесс нельзя назвать массовым, и в целом демографическая ситуация в стране не ухудшается, поскольку происходит перераспределение населения. Основной недостаток этой тенденции — риск исчезновения малонаселённых и слаборазвитых сёл. Об этом в комментарии для агентства IPN заявил доктор демографических наук Валериу Саинсус.
Эксперт отметил, что в Молдове уже выделились шесть городов, которые стали центрами урбанистического притяжения: Кишинёв, Бельцы, Оргеев, Унгены, Единцы и Кагул. Именно они концентрируют большую часть внутренней миграции, принимая на себя приток трудоспособного населения.
Внутренние мигранты — это, как правило, трудоспособные люди в возрасте от 25 до 49 лет. Среди них преобладает молодёжь, которая переезжает в города для получения образования, а также жители сёл, расположенных вблизи городов, устраивающиеся на работу.
Согласно официальным данным Национального бюро статистики Молдовы, в 2024 году около 17200 человек сменили место жительства внутри страны. Из них 5500 человек переехали из сёл в города. По данным НБС, 48,8% из всех, кто покинул сельскую местность в пользу города, обосновались в Кишинёве, а 3,4% — в Бельцах.
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