Строчный вызов: изобретение, которое спасло женщин от кропотливого труда

Ровно 130 лет назад 13 июня была запатентована ставшая теперь знаменитой «английская булавка». Хотя на самом деле она была изобретена аж два раза! Еще в 1849 году американец Уолтер Хант переживал из-за «страшного» долга в 15 долларов. Невзначай он согнул кусок латунной проволоки и вдруг понял, что придумал нечто новое, до сих пор невиданное. Доселе булавок не было, и модницам приходилось довольствоваться иголками. А ими и уколоться немудрено. А вот изобретение Ханта было безопасным: проволока складывалась пополам, образуя пружину в центре. Один конец был острым, другой — с застежкой. Ну, а защитный колпачок на острие предотвращал уколы. Кроме того, пружинный механизм позволял легко открывать и фиксировать булавку одной рукой. Увы, Хант, нуждаясь в деньгах, почти сразу продал права на патент всего за 400 долларов, не оценив его перспективы.