Со следующей недели подать заявление в колледжи Прикамья можно на Госуслугах

Подать заявление в колледж или техникум можно из дома, напоминают в краевом мининформразвития. В техникумах и колледжах Прикамья количество бюджетных мест в этом году выросло до 18 тысяч. При этом через Госуслуги подать заявления можно и в учебные заведения других регионов, причем в неограниченном количестве. Заявления на портале принимаются с 20 июня.
Заявителю необходимо указать уровень образования, приложить скан или электронный дубликат документа об образовании, выбрать колледж, специальность. Если имеются льготы или особые достижения, которые учитываются при поступлении, это тоже нужно указать. Заявления абитуриентов, которым предстоит сдавать экзамены, принимаются до 10 августа, остальные — до 15 августа. При наличии свободных мест прием заявлений может быть продлен.