Со следующей недели подать заявление в колледжи Прикамья можно на Госуслугах

Подать заявление в колледж или техникум можно из дома, напоминают в краевом мининформразвития. В техникумах и колледжах Прикамья количество бюджетных мест в этом году выросло до 18 тысяч. При этом через Госуслуги подать заявления можно и в учебные заведения других регионов, причем в неограниченном количестве. Заявления на портале принимаются с 20 июня.