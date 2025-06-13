В Ростовской области заболевших лихорадкой Ку выявили в пяти муниципалитетах

В Ростовской области зарегистрированы случаи заражения лихорадкой Ку, Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) и иксодовым клещевым боррелиозом. По данным регионального Роспотребнадзора, пострадали жители 11 муниципалитетов.
Наибольшее распространение получила Крымская геморрагическая лихорадка — случаи зарегистрированы в Волгодонске, Дубовском, Песчанокопском, Красносулинском, Мартыновском, Мясниковском и Зимовниковском районах. Лихорадка Ку обнаружена в Сальском, Песчанокопском, Ремонтненском, Мясниковском и Дубовском районах. Иксодовый клещевой боррелиоз выявлен у жителей Батайска и Морозовского района.
По данным ведомства, основные пути передачи инфекции — укусы клещей или контакт с зараженными животными: крупный и мелкий рогатый скот, а также собаки. Клещи особенно активны в весенне-летний период, поэтому риск заражения сейчас повышен.
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