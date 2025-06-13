Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области заболевших лихорадкой Ку выявили в пяти муниципалитетах

Из-за укусов клещей в Ростовской области заболели люди в 11 муниципалитетах.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области зарегистрированы случаи заражения лихорадкой Ку, Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) и иксодовым клещевым боррелиозом. По данным регионального Роспотребнадзора, пострадали жители 11 муниципалитетов.

Наибольшее распространение получила Крымская геморрагическая лихорадка — случаи зарегистрированы в Волгодонске, Дубовском, Песчанокопском, Красносулинском, Мартыновском, Мясниковском и Зимовниковском районах. Лихорадка Ку обнаружена в Сальском, Песчанокопском, Ремонтненском, Мясниковском и Дубовском районах. Иксодовый клещевой боррелиоз выявлен у жителей Батайска и Морозовского района.

По данным ведомства, основные пути передачи инфекции — укусы клещей или контакт с зараженными животными: крупный и мелкий рогатый скот, а также собаки. Клещи особенно активны в весенне-летний период, поэтому риск заражения сейчас повышен.

Подпишись на нас в Telegram!