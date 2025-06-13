В Петербурге начались ограничения движения в связи с предстоящим ПМЭФ

С 13 июня до конца дня 22 июня уже перекрыли проезд по ряду улиц. По информации комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, под эти ограничения попадают участки Стартовой улицы от Быковской до Внуковской, Домодедовской улицы от Пилотов до Внуковской и самой Внуковской улицы от дома 2 до Домодедовской.
Также до 22 июня будет сужена проезжая часть улицы Салова вдоль дома 61.
С полуночи 16 июня до конца дня 22 июня сузят дорогу в аэропорт Пулково, Киевское шоссе на пересечении с Волхонским, Петербургское шоссе на пересечении с Витебским проспектом, Усть-Славянское шоссе в районе съезда на Волхонское, а также ряд участков улиц в центральных районах города.
С 13 июня по 22 июня запрещена остановка транспорта на улице Пилотов от Домодедовской улицы до Стартовой улицы, Стартовой улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы, Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы и на Внуковской улице.
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга призвал горожан минимизировать поездки на личных автомобилях во время проведения ПМЭФа, чтобы обеспечить бесперебойное транспортное обслуживание его участников и жителей Северной столицы. Это особенно актуально для центральных районов и главных магистралей.
Вместо машин рекомендуется пользоваться общественным транспортом, в том числе метро и пригородными электричками.