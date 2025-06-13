В Петербурге начались ограничения движения в связи с предстоящим ПМЭФ

С 13 июня до конца дня 22 июня уже перекрыли проезд по ряду улиц. По информации комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, под эти ограничения попадают участки Стартовой улицы от Быковской до Внуковской, Домодедовской улицы от Пилотов до Внуковской и самой Внуковской улицы от дома 2 до Домодедовской.