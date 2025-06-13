Белоруска подарила дочке дом и квартиру, а прокурор из-за этого обратился в суд

В ноябре 2024-го женщина была на допросе по делу о хищениях на предприятии, где она работает. А в начале января 2025-го жлобинчанка подарила дочке дом в деревне Проскурни Жлобинского района и квартиру в районном центре, удостоверив сделку у нотариуса и зарегистрировав ее в Гомельском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру. Спустя две недели после этого в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело.