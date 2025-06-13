Белоруска подарила дочке дом и квартиру, а прокурор из-за этого обратился в суд

Жительница жлобинского района подарила дочке дом и квартиру, а прокуратура, установив это, обратилась в суд. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Гомельской области.
Сообщается, что Жлобинский райотдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении главного бухгалтера одного из районных предприятий. Женщине инкриминируют хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере (ч.4 ст. 210 Уголовного кодекса Беларусь. Установленный ущерб превышает 100 тысяч белорусских рублей.
В ноябре 2024-го женщина была на допросе по делу о хищениях на предприятии, где она работает. А в начале января 2025-го жлобинчанка подарила дочке дом в деревне Проскурни Жлобинского района и квартиру в районном центре, удостоверив сделку у нотариуса и зарегистрировав ее в Гомельском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру. Спустя две недели после этого в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело.
В конце января 2025-го на основании постановления следователя на спорную недвижимость наложили арест. При этом в марте 2025-го в прокуратуре фигурантка призналась, что договоры оформлялись «без намерения создать юридические последствия».
— Главный бухгалтер совершила сделки по отчуждению недвижимого имущества, чтобы скрыть его фактическую принадлежность и создать препятствия для последующего возмещения ущерба, — прокомментировали в пресс-служба.
Представитель прокуратуры обратился в суд с исковым заявлением установить факт ничтожности договоров дарения и признать недействительными их государственные регистрации.
Суд иску прокурора удовлетворил полностью.
Еще в Пинске 14-летний школьник может сесть в тюрьму за шутку с 10-летним братом.
Тем временем МНС Беларуси сказала, как продавцы-нарушители скрываются в интернете. Также в Беларуси налоговая при проверке такси нашла 100 миллионов рублей неуплаченных налогов: «Направляли уведомления несколько раз».