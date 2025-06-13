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Белоруска подарила дочке дом и квартиру, а прокурор из-за этого обратился в суд

В Жлобине прокуратура обратилась в суд из-за белоруски, подарившей дочке дом и квартиру.

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Источник: Комсомольская правда

Жительница жлобинского района подарила дочке дом и квартиру, а прокуратура, установив это, обратилась в суд. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Гомельской области.

Сообщается, что Жлобинский райотдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении главного бухгалтера одного из районных предприятий. Женщине инкриминируют хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере (ч.4 ст. 210 Уголовного кодекса Беларусь. Установленный ущерб превышает 100 тысяч белорусских рублей.

В ноябре 2024-го женщина была на допросе по делу о хищениях на предприятии, где она работает. А в начале января 2025-го жлобинчанка подарила дочке дом в деревне Проскурни Жлобинского района и квартиру в районном центре, удостоверив сделку у нотариуса и зарегистрировав ее в Гомельском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру. Спустя две недели после этого в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело.

В конце января 2025-го на основании постановления следователя на спорную недвижимость наложили арест. При этом в марте 2025-го в прокуратуре фигурантка призналась, что договоры оформлялись «без намерения создать юридические последствия».

— Главный бухгалтер совершила сделки по отчуждению недвижимого имущества, чтобы скрыть его фактическую принадлежность и создать препятствия для последующего возмещения ущерба, — прокомментировали в пресс-служба.

Представитель прокуратуры обратился в суд с исковым заявлением установить факт ничтожности договоров дарения и признать недействительными их государственные регистрации.

Суд иску прокурора удовлетворил полностью.

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