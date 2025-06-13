«Крылья Советов» интересуются 31-летним полузащитником Резиуаном Мирзовым

Помимо волжан, футболиста хотели бы видеть в своих составах грозненский «Ахмат» и махачкалинское «Динамо».
Резиуан Мирзов выступал за подмосковные «Химки» с июля прошлого года. Сейчас в поисках нового места работы из-за банкротства команды. В прошедшем сезоне забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Об интересе к Мирзову со стороны «зелено-бело-синих» и двух южных команд сообщает «РБ Спорт».
На днях писали, что самарцы интересовались форвардом «Локомотива» Тимуром Сулеймановым.
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