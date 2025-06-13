В Омской области заметили косуль, плывущих через Иртыш

«Это не первый случай, когда косули используют водоемы для перемещения. Для них это способ избежать контакта с человеком и техникой. Кроме того, переплывая реку, они могут выбрать более короткий путь к новым кормовым угодьям или местам обитания», — комментируют видео омские экоактивисты.