В Омской области заметили косуль, плывущих через Иртыш

В Новотроицком сельском поселении местные рыбаки стали свидетелями необычного явления: три косули были замечены плывущими по реке Иртыш. Редкий момент был заснят на видео.
По словам специалистов, плавание для косуль — это не характерный, но все же встречающийся способ передвижения. Причиной такого поведения животных стал значительный антропогенный прессинг: вырубка лесов, строительство дорог и расширение населенных пунктов нарушили естественные миграционные пути этих копытных. Косули теперь вынуждены искать альтернативные маршруты, чтобы избежать опасных участков.
«Это не первый случай, когда косули используют водоемы для перемещения. Для них это способ избежать контакта с человеком и техникой. Кроме того, переплывая реку, они могут выбрать более короткий путь к новым кормовым угодьям или местам обитания», — комментируют видео омские экоактивисты.
Специалисты подчеркивают, что беспокоиться за судьбу животных не стоит. Плавание для косуль — хоть и необычное, но вполне естественное явление. Напомним, что в прошлом году омичи столкнулись с настоящим нашествием парнокопытных. Тысячи косуль вынужденно забрели в город из-за изменения миграционных путей.