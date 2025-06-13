Алматинцев попросили приходить заранее на концерт Джей Ло

Во время пресс-конференции организаторы заявили о том, что традиционно были открыты два входа на стадион, в этот раз планируется открыть еще один вход, чтобы избежать давки. При этом в городе могут быть перекрыты улицы, прилегающие к стадиону.
Вход на стадион в день концерта будет открыт с 15:00, так что алматинцы смогут прийти и комфортно расположиться задолго до начала мероприятия. Сам концерт начнется в 19:00. Планируется, что на территории будут работать фуд-корты, а диджей будет создавать приятную атмосферу. Также организаторы заявили о возможности выступления кого-либо из артистов перед концертом Дженнифер Лопес.
Концерт Джей Ло в Алматы
Напомним, о втором выступлении певицы в нашей стране недавно сообщил продюсер Малик Хасенов. Но вскоре выяснилось, что купленные билеты являются полностью невозвратными по требованию менеджмента тура певицы.
После этого алматинцы возмутились проведением концерта Лопес в Алматы — поклонники певицы уже приобрели билеты на концерт и авиабилеты в Астану, которые являются невозвратными.