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Алматинцев попросили приходить заранее на концерт Джей Ло

Жителей Алматы и гостей города попросили приходить заранее на концерт Джей Ло, чтобы избежать столпотворения на входе, передает корреспондент NUR.KZ.

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Источник: Getty Images

Во время пресс-конференции организаторы заявили о том, что традиционно были открыты два входа на стадион, в этот раз планируется открыть еще один вход, чтобы избежать давки. При этом в городе могут быть перекрыты улицы, прилегающие к стадиону.

Вход на стадион в день концерта будет открыт с 15:00, так что алматинцы смогут прийти и комфортно расположиться задолго до начала мероприятия. Сам концерт начнется в 19:00. Планируется, что на территории будут работать фуд-корты, а диджей будет создавать приятную атмосферу. Также организаторы заявили о возможности выступления кого-либо из артистов перед концертом Дженнифер Лопес.

Концерт Джей Ло в Алматы

Напомним, о втором выступлении певицы в нашей стране недавно сообщил продюсер Малик Хасенов. Но вскоре выяснилось, что купленные билеты являются полностью невозвратными по требованию менеджмента тура певицы.

После этого алматинцы возмутились проведением концерта Лопес в Алматы — поклонники певицы уже приобрели билеты на концерт и авиабилеты в Астану, которые являются невозвратными.