Алматинцев попросили приходить заранее на концерт Джей Ло

Вход на стадион в день концерта будет открыт с 15:00, так что алматинцы смогут прийти и комфортно расположиться задолго до начала мероприятия. Сам концерт начнется в 19:00. Планируется, что на территории будут работать фуд-корты, а диджей будет создавать приятную атмосферу. Также организаторы заявили о возможности выступления кого-либо из артистов перед концертом Дженнифер Лопес.