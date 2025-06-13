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В Ташкенте могут построить «динамичный небоскрёб»: архитектурная фантастика становится реальностью?

Vaib.uz (Узбекистан. 13 июня). На Ташкентском международном инвестиционном форуме прозвучало неожиданное, но амбициозное заявление: в столице Узбекистана может появиться первый в регионе «динамичный небоскрёб». Об этом сообщил итальянский архитектор и разработчик уникальной концепции Dynamic Towers Дэвид Фишер.

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Источник: Vaib.Uz

Что такое Dynamic Tower?

Dynamic Tower — это небоскрёб нового поколения, в котором каждый этаж способен вращаться вокруг своей оси. По сути, здание становится «живым» — его форма постоянно меняется, отражая свет, тень и даже настроение архитектуры.

Эта идея была представлена Фишером ещё в 2008 году, и долгое время казалась утопичной. Однако сейчас проект выходит на стадию практической реализации — один из таких небоскрёбов уже планируется в США, и, по словам архитектора, аналогичный может быть построен и в Ташкенте.

Почему это выгодно?

По словам Фишера, динамичные небоскрёбы имеют важные преимущества. Благодаря модульному подходу, где все этажи изготавливаются на заводе и затем собираются на месте, строительство таких зданий происходит быстрее и дешевле. Это не только упрощает сам процесс, но и обеспечивает высокое качество.

Кроме того, такие небоскрёбы потребляют меньше ресурсов в эксплуатации: они оснащаются встроенными ветровыми турбинами между этажами и солнечными панелями на фасадах, что делает их максимально энергоэффективными. В некоторых случаях они даже способны производить больше энергии, чем потребляют.

Кто будет финансировать?

Проект в Узбекистане, по словам Фишера, планируется реализовать при поддержке итальянского экспортного кредитного механизма, который покрывает до 85% всех расходов. Это существенно снижает финансовую нагрузку на принимающую сторону и делает проект более привлекательным для инвесторов.

Идея, которая опережает время

Dynamic Tower — это не просто здание, а символ перемен. Оно объединяет архитектуру, технологии и экологию в одном проекте. И если этот амбициозный план действительно будет реализован в Ташкенте, город окажется в авангарде урбанистических инноваций не только в Центральной Азии, но и во всём мире.