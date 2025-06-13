В Ташкенте могут построить «динамичный небоскрёб»: архитектурная фантастика становится реальностью?

Эта идея была представлена Фишером ещё в 2008 году, и долгое время казалась утопичной. Однако сейчас проект выходит на стадию практической реализации — один из таких небоскрёбов уже планируется в США, и, по словам архитектора, аналогичный может быть построен и в Ташкенте.