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В Ростовской области началась магнитная буря

Ростовская область подверглась магнитной буре уровня G2.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области началась магнитная буря уровня G2. Продлится она несколько часов 13 июня. Такие данные предоставляет Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В прогнозе на ближайшие три дня отмечается, что также возможна магнитная буря в ночь с 14 на 15 июня. Ее уровень будет G2.

Также в июне магнитные бури могут пройти 24 и 25 числа. В эти дни прогнозируют уровень G1.

Магнитные бури могут повлиять на самочувствие метеозависмых людей.

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