Пустили 65 машин: в Самаре усилил полив растений из-за высоких температур

Всего в городе подготовили цветники с однолетними растениями на площади 22 тысячи квадратных метров. Они есть в каждом районе областного центра.
Там высадили порядка 30 видов цветов. Работы завершили на 65%. Закончат к началу июля. Поливать будут их, а также деревья и орошения на «пешеходках» в парках, скверах, на набережной и бульварах.
К усиленному поливу подключат 65 машин. В том числе от муниципальных предприятий (МП) и учреждений, ООО «Экомед». Спасать растения от палящего солнца планируют утром и вечером.
«Важно, чтобы клумбы, цветники и молодые саженцы деревьев и кустарников перенесли летнюю жару без потерь. От этого зависит эстетический облик Самары, комфорт горожан и туристов. Перед МП благоустройства и подрядчиками поставлена задача увеличить количество ежедневных рейсов поливомоечной техники», — уточнил заместитель мэра Михаил Малыхин.
Например, муниципальный «Спремстройзеленхоз» применяет до 300 кубометров воды в день. Плюс есть автополив и капельный полив газонов протяженностью около 150 тысяч погонных метров.
«Машины и тракторы с бочками работают с 6:00. В первую очередь, направляем на локации с однолетними растениями. Затем техника обслуживает участки, где специалисты только создают цветники», — объяснил директор предприятия Петр Кудряшов.
Ранее писали, что в Самаре высадили более 500 тыс. цветов-однолеток на 1,4 тыс. «квадратах».
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