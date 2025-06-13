Снова замена актеров: что известно о третьем сезоне сериала «Вампиры средней полосы»

— Согласно договору, мы должны переадресовать вас к производителям картины и их пресс-центру. До поры до времени, помимо того что есть уже в общем доступе, мы не имеем права говорить об этом. А те, кто расскажет вам какие-то подробности, значит, не в курсе того, что можно и чего нельзя делать по договору, — прокомментировал Стоянов.