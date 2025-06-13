Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» возвращается в Кунгур

Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» вновь ждет гостей на стадионе «Труд» в Кунгуре. Яркое открытие пройдет 5 июля, за ним последует насыщенная развлекательная программа и соревнования воздухоплавателей, которые будут продолжаться до 9 июля.
Ожидается, что фестиваль посетят более 6 тысяч человек — как местных жителей, так и гостей из соседних регионов.
В оргкомитете фестиваля сообщили, что место проведения «Небески» возвращается на знакомую всем локацию — стадион «Труд» в Кунгуре.
— В этом году один из самых любимых праздников жителей Прикамья станет еще более красочным и запоминающимся, — говорится в телеграмм-канале Министерства по туризму Пермского края. — Обновление программы и возвращение спортивных соревнований только добавляет уникальности этому мероприятию. Кроме того, фестиваль совпадает с Днем города Кунгур, что делает его особенным.