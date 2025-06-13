Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» возвращается в Кунгур

— В этом году один из самых любимых праздников жителей Прикамья станет еще более красочным и запоминающимся, — говорится в телеграмм-канале Министерства по туризму Пермского края. — Обновление программы и возвращение спортивных соревнований только добавляет уникальности этому мероприятию. Кроме того, фестиваль совпадает с Днем города Кунгур, что делает его особенным.