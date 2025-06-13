«Заброшки» и пустые здания планируют использовать под социальные объекты в Алматы

«Заброшенные и пустующие в течение нескольких лет здания могут быть переданы в коммунальную собственность Алматы и отданы под строительство социальных объектов», — говорится в сообщении в пятницу.
Во время объезда южной столицы аким Алматы Дархан Сатыбалды посетил район Малой Станицы. На улице Кабилова располагается комплекс из девяти зданий, которые пустуют уже более двух лет. При этом в городе имеется проблема с дефицитом социальных объектов.
«Был поднят вопрос передачи зданий в коммунальную собственность для их рационального использования. Аким мегаполиса поручил проработать этот вопрос, чтобы были учтены все потребности жителей», — уточняет пресс-служба.
Также аким ознакомился с ходом строительства школы в рамках национального проекта «Келешек мектептері». Он поручил подрядчикам завершить все работы до конца лета, чтобы в сентябре ученики смогли приступить к занятиям.
Кроме этого, Сатыбалды поручил усилить контроль за уборкой улично-дорожной сети и отметил, что в случае выявления нарушений акимы районов понесут персональную ответственность.