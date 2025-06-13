«Заброшки» и пустые здания планируют использовать под социальные объекты в Алматы

Во время объезда южной столицы аким Алматы Дархан Сатыбалды посетил район Малой Станицы. На улице Кабилова располагается комплекс из девяти зданий, которые пустуют уже более двух лет. При этом в городе имеется проблема с дефицитом социальных объектов.