Нижегородцам рассказали, как обезопасить себя от кори

В Нижегородской области в прошлом году в два раза увеличилась заболеваемость корью — с 8,92 до 15,35 случая на 100 тысяч человек. Многие из зараженных не были вакцинированы. Об этом сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
— Падение коллективного иммунитета к кори напрямую связано с массовым отказом от вакцинации, — отметила инфекционист Екатерина Кулова.
Самый надежный способ защититься от кори — вакцинация. В 2024 году прививки сделали около 33 тысяч нижегородцев сделали прививку, среди них 26 тысяч детей. С начала 2025 года примерно 2,5 тысячи человек вакцинировались ежемесячно. Больше всего прививок сделали жители региона в апреле — более трех тысяч человек.
Вакцинацию от кори необходимо пройти ребенку в год, а затем повторно в 6 лет. Взрослым рекомендуется сделать прививку в 35 лет. Женщинам, планирующим беременность, — за два месяца до зачатия.