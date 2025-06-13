Нижегородцам рассказали, как обезопасить себя от кори

Самый надежный способ защититься от кори — вакцинация. В 2024 году прививки сделали около 33 тысяч нижегородцев сделали прививку, среди них 26 тысяч детей. С начала 2025 года примерно 2,5 тысячи человек вакцинировались ежемесячно. Больше всего прививок сделали жители региона в апреле — более трех тысяч человек.